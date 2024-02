In casa Juve c’è un clima di forte tensione dopo i risultati ottenuti in questi ultimi mesi, con i bianconeri che devono rialzare la testa il prima possibile. In queste ore però a fare rumore è stato l’esonero di un ex allenatore della Juve. Si tratta di Lamberto Zauli, che ha avuto un passato con la Next Gen e che ora allena il Crotone. Il club calabrese lo ha esonerato in giornata, dopo il quarto pareggio consecutivo ottenuto contro il Taranto.