L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa ha risposto a chi gli chiedeva della possibile esclusione della Juve dalla Champions League, che favorirebbe i rossoneri per la qualificazione: "In questa stagione abbiamo imparato nuove cose che ci aiuteranno in futuro, l’unica cosa concreta è la partita cose che non possiamo controllare non ci interessano".