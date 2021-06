In questi giorni la Uefa si sta preparando a emettere la sentenza di primo grado sul caso SuperLega, in merito all'eventuale esclusione o meno di Juventus, Real Madrid e Barcellona dalla prossima Champions League. Ma tale squalifica è una prospettiva credibile? Un indizio può arrivare dall'atteggiamento di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, eventuale candidata a prendere il posto della Juve: il patron partenopeo ieri ha smentito qualsiasi contatto con la Uefa e oggi Repubblica spiega che lui non crede molto a tale scenario, e che starebbe già preparando il mercato senza tenere conto di una possibile partecipazione alla Champions.