Un giro internazionale di punte ha fatto fuori la Juventus per un giocatore che stava seguendo da oltre un anno. I bianconeri avevano messo gli occhi sull'attaccante del Lione Moussa Dembelé, che andrà all'Atletico Madrid per sostituire Diego Costa che ha risolto il contratto con i Colchoneros. A Lione, invece, arriverà Slimani dal Leicester. A riportarlo è Sky Sport, con la Juve che quindi può depennare il nome di Dembelé dalla lista dei possibili obiettivi per l'attacco.