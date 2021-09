Partita sfortunata per le punte della Juventus. Dopo Dybala, costretto a uscire al 22' per un problema muscolare alla coscia sinistra, a 10 minuti dalla fine anche Morata è stato sostituito per un problema muscolare. Dopo aver tentato un tiro dalla distanza, lo spagnolo si è immediatamente toccato la coscia destra, facendo un gesto inequivocabile verso la panchina. Dopo la sostituzione, Morata ha tirato dritto verso la pancia dell'Allianz Stadium, per ricevere le prime cure. L'attaccante si trascina alcuni problemi muscolari dalle passate partite. Nelle prossime ore gli esami e la diagnosi.