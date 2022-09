Da idea last minute a realtà:, è fatta. Il centrocampista effettuerà le visite mediche in Italia e potrebbe partire già nella notte verso Londra. La formula: prestito con diritto di riscatto.La trattativa sembra procedere bene. Per il tesseramento effettivo del giocatore svizzero con i Blues c'è tempo fino alla mezzanotte italiana.Come riferito da Sky Sport, quella di Arthur potrebbe non essere la sola uscita clamorosa di giornata. Con la valigia in mano ci sarebbe anche Zakaria, per il quale c'è l'interesse di alcuni club di Premier: su tutti il Chelsea, con il quale ci sono contatti in corso.