Due infortuni in una sola partita, due stop che priveranno la Juventus dei suoi attaccanti titolari. Allegri dovrà fare a meno di Paulo Dybala e Alvaro Morata per le gare contro Chelsea e Torino, sperando di recuperarli dopo la sosta. Problema alla coscia destra per lo spagnolo, che dovrebbe aver limitato i danni, infortunio a quella sinistra per la Joya, le cui condizioni spaventano un po' di più, tra lacrime e prime sensazioni.



Entrambi sono attesi questa mattina al JMedical per gli esami del caso, per capire meglio l'entità di ogni infortunio. 10.35 - Dybala lascia al JMedical: nessuna risposta ai tifosi sulle sue condizioni



#Dybala saluta i tifosi: visite terminate. Si attendono i risultati pic.twitter.com/SLQe4nbwjE — ilbianconero (@ilbianconerocom) September 27, 2021