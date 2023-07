Il debutto in campionato si avvicina e la Juve fa la conta. Con il mercato ancora tutto da completare, il club bianconero viaggia verso il 20 agosto, quando sarà a Udine, e Allegri inizia a impostare le proprie rotazioni. Ma intanto perde un altro centrocampista: Nicolò, 21enne regista rientrato dal prestito al Monza, che si è fermato per un problema muscolare durante gli allenamenti bianconeri negli Stati Uniti. I primi accertamenti, in America, hanno evidenziato una piccola lesione, con il giocatore che è rientrato per la riabilitazione alla Continassa. Serviranno almeno 10-15 giorni, riporta la Gazzetta.