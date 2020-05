2







di Cristiano Corbo, inviato a Torino

Se quella della Continassa è tornata routine, al J Medical si sono visti volti freschi, riposati e in questo momento soprattutto necessari. La Juve, dopo aver allestito test e tamponi per la prima squadra, ha richiamato al centro medico anche parte dell’organico di Under 23 e Primavera. Come appreso da Ilbianconero.com in mattinata, ci sono state visite e screening di rito per i convocati, arrivati rigorosamente alla spicciolata. La sensazione è che possano allargare il gruppo di Sarri, in attesa che termini la quarantena di chi è rientrato dall’estero. Al J Medical si sono visti tra gli altri Portanova, Sene e Garofani. Nei giorni scorsi anche Beruatto aveva effettuato i test fisici.



NIENTE MISTER, MA... - Forze necessarie per la ripartenza ufficiale, con quel 18 maggio cerchiato in rosso sul calendario di mister Sarri. Ah, a proposito del tecnico: anche oggi non ha dato tracce di sé, probabile la permanenza nella sua abitazione nel quartiere Crocetta. Manca comunque poco al suo ritorno alla Continassa, oggi popolata da Dybala (il primo ad arrivare, quarto giorno di fila), seguito da Bonucci, Ramsey, Bernardeschi e compagnia. Un nuovo giorno uguale a quello precedente: a conti fatti, ci avviamo davvero verso la normalità.