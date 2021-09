La Juventus, dopo un avvio alquanto stentato in campionato, condizionato anche da una discreta ridda di assenze nell'organico di Allegri, sta provando a intraprendere l'operazione rilancio, sulla scia anche della vittoria per 3-0 sul Malmö nella prima gara di Champions League. Rilancio da cui passa anche il reinserimento di Federico Chiesa a pieno regime dopo i fastidi muscolari accusati in Nazionale, che l'hanno costetto a star fuori nel match perso a Napoli e in quello vinto in Svezia. Come ribadisce oggi Tuttosport,