Christian Eriksen potrebbe restare al Tottenham anche per la prossima stagione, dopo aver dichiarato in prima persona di voler cambiare aria in seguito alla finale di Champions League persa contro il Liverpool. Secondo quanto riportato dal Daily Express in Inghilterra, il talento danese potrebbe restare agli Spurs e, in caso di mancato rinnovo, liberarsi a parametro zero nell'estate del 2020. Dando così una ghiotta occasione alla Juventus per portarlo gratis a Torino tra un anno.