'Se non battiamo il Verona è inutile aver vinto con l'Inter'. Esordiva così Massimiliano Allegri al termine della vittoria ottenuta contro l'Inter nel precedente turno di campionato e i suoi ragazzi hanno interpretato alla lettera quanto richiesto dall'allenatore livornese. Al Bentegodi infatti si è vista una, chee soprattutto hache gli è capitata nei 90 minuti di gioco. Gara che, per il modo in cui è stata approcciata riporta alla luce la vera e 'Vecchia' Signora, quella che proprio in partite come questaaggiungeva dei tasselli importanti per completare i 'puzzle scudetto'. Già, perchè è proprio, anche più dei big match contro le varie Inter, Milan, Napoli o le due romane, senza nulla togliere alle altre. Le motivazioni e la voglia di vincere messa in campo contro i nerazzurri sono state sublimi, ma in sfide così sentite è difficile non avere stimoli, al contrario invece di quanto possa indurre a pensare una trasferta tipo, in quel di Verona.- Ecco perchèsoprattutto per leche i bianconeri avevano nei minuti antecedenti alla partita del Bentegodi. Già, perchè il trionfo contro l'Inter e i passi falsi di Milan, Atalanta e Roma consentivano a Madama di piazzarsi al terzo posto in classifica e a sole due lunghezze dai rossoneri, in attesa di conoscere quanto sarebbe poi avvenuto all'Olimpico tra Lazio e Monza.Ma ieri no, ieri è arrivata la conferma definitiva che, ma il messaggio più forte e che rimbomba in tutta Italia è cheveramente.