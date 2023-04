Ad essere in difficoltà è tutta la, ma nemmeno il suo momento personale è dei migliori. Quella di Federico, almeno finora, non è di certo una stagione da ricordare, tra problemi fisici ancora non del tutto alle spalle ed equivoci tattici che non gli hanno consentito di rendere al meglio delle sue possibilità e di tornare ad essere decisivo come ai tempi in cui si è imposto all'attenzione generale trascinando anche l'Italia al trionfo europeo. Giusto mercoledì, nella semifinale di Coppa Italia contro l', Massimilianolo ha schierato in un ruolo non propriamente suo, quello di finto centravanti al fianco di Angel. L'esperimento, neanche a dirlo, è stato fallimentare: nessun tiro in porta, nessuna situazione in cui il numero 7 è stato in grado di rendersi pericoloso, con una delle sue giocate offensive capaci di spaventare gli avversari.- E il futuro, ora, non sembra più così sicuro. Per quanto la dirigenza lo consideri un asset per il presente e soprattutto per il futuro, infatti, Chiesa non può essere immune - come del resto quasi tutti gli altri bianconeri - dalle vicende che stanno interessando la Vecchia Signora, tra il timore di nuove penalizzazioni in termini di punti e di esclusione dalle coppe europee, entrambi scenari che potrebbero cambiare il destino di più giocatori. Ad oggi, stando ai colleghi di Calciomercato.com,per il classe 1997, ma il suo futuro dipenderà dall'entità di un'eventuale offerta, un po' come per Dusan. Senza dimenticare, appunto, la compatibilità tecnico-tattica con Allegri, altra variabile da tenere in conto per tutte le analisi del caso...