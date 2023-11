. Una partita che arriverà dopo la sosta per le Nazionali e che quindi sarà preparata con coloro che sono al momento presenti e solo negli ultimi giorni con i rientranti, che nella Juve sono ben 12. Massimiliano Allegri, in attesa di riabbracciarli, inizia a pensare, valutare e studiare le mosse per mettere in difficoltà l’Inter e tentare l’operazione sorpasso. I dettagli faranno la differenza e l'attenzione iniziale sarà senza dubbio posta sulla fase difensiva, per arginare un'Inter che sa spingere con tanti uomini e giocare in ripartenza. La Juve dovrà puntare su velocità e qualità per sorprendere la squadra di Inzaghi.Obiettivo, quindi, continuare a blindare il muro, che è stato insuperabile per sei partite e tre quarti (615’) per poi subire l'ininfluente rete contro il Cagliari. Da questa certezza riparte Allegri, che vanta soltanto 7 gol incassati, e che non ha intenzione di cambiare questi dati. "Blocco basso, solido e compatto, quasi imperforabile, una linea a tre (Gatti-Bremer-Rugani) che in fase di non possesso diventa a cinque con l’abbassamento degli esterni (McKennie e Kostic, ma occhio a Weah e Cambiaso)", come scrive la Gazzetta. Sarà così nel derby d’Italia per “togliere” all’Inter l’arma delle ripartenze negli spazi larghi e per provare a depotenziare gli esterni nerazzurri. L'altra mossa sarà limitare la manovra e quindi Hakan Calhanoglu in possesso palla. Se si abbassa per iniziare l’azione, toccherà a Moise Kean (o comunque a una delle due punte) andare a “sporcare” le linee di passaggio per impedire che la palla arrivi semplice nei piedi. E sempre a lui toccherà il pressing. La ripartenza sarà inevitabilmente affidata a Chiesa e a chi sa ripartire velocemente con gamba, come Kostic. Il serbo sa far male all'Inter - un gol e due assist contro i nerazzurri nella scorsa Serie A - ed è tornato a correre come nei tempi migliori. La carta ritrovata per far male all'Inter, la sfida è già quasi alle porte.