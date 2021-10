Episodio dubbio nell'area granata, con un contatto tra Cuadrado e Pobega nell'area bianconera che, per l'arbitro, non era ravvisabile di fallo da rigore. Decisione che ha fatto scattare la panchina della Juventus. In particolare, Bonucci che si è alzato dalla panchina per andare a parlare con il quarto uomo e chiede che l'azione andasse rivista dal Var.