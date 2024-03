Secondo Tuttosport, ilha messo nel mirino Enzo, che vorrebbe portarealla corte di Alberto Gilardino convincendo laa utilizzare la stessa formula scelta per Koni, ovvero un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un'operazione a sè stante, quella per il centrocampista argentino, che però potrebbe pure rappresentare una possibile contropartita tecnica: nelle ultime settimane, infatti, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno aumentato il proprio gradimento per Albert. L'islandese è valutato sui 30 milioni di euro, quindi Barrenechea potrebbe essere inserito nella trattativa per abbassare la quota cash.