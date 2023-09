Mancano poco più di 24 ore al calcio d'inizio din programma alle 15 di domani all'Allianz Stadium di Torino. Casa bianconera che per l'occasione va verso ilsettore ospiti incluso. Come già noto ritorneranno i gruppi di tifo organizzato della Vecchia Signora in Curva Sud. La società bianconera ha organizzato una particolare iniziativa per l'occasione, verranno distribuite delle magliette bianche o nere con scritto "stronger Together" che dovranno essere indossate da tutti i tifosi sugli spalti per creare una grande atmosfera e sostenere la squadra fino alla fine.