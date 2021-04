Nell'ultimo periodo non ha collezionato minutaggio con la prima squadra ma di lui si è parlato molto in chiave mercato. Radu Dragusin, giovanissimo difensore centrale della Juventus, ha attirato su di sé i riflettori di diverse squadre in giro per l'Europa, in particolare in Premier League. L'intenzione della società, però, sarebbe quella di rinnovare. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, gli agenti del calciatore si troverebbero in Italia ed entro la fine di questa settimana si dovrebbe concludere la trattativa per il rinnovo del contratto.