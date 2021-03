Come racconta Repubblica, la Juve non può fallire l'accesso in Champions League in questa stagione. Il motivo? Oltre che sportivo, soprattutto economico. "La classifica suggerisce alla Juventus di guardarsi anche alle spalle per blindare la qualificazione Champions. Che con i suoi 44 milioni di euro all'ingresso rappresenta un obiettivo da non fallire, per non dover ricorrere a ulteriori sforzi economici o, nel peggiore dei casi, a un ridimensionamento del progetto bianconero".