A 10 minuti dalla fine di Juventus-Genoa, con risultato al sicuro dopo il 2 a 0 segnato da Paulo Dybala, Massimiliano Allegri ha sostituito Bernardeschi per mettere dentro Rabiot.La reazione dello Stadium, all'ingresso del centrocampista francese, non è stata delle più accoglienti. Fischi, per lui, infatti. Non copiosi, ma abbastanza da farsi sentire.