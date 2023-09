Si sta giocando in questi istanti la sfida del primo turno infrasettimanale tra Juve e Lecce, con i bianconeri che sono momentaneamente in vantaggio per 1-0 grazie alla rete messa a segno da Arek Milik. Al 72' minuto però, Allegri ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio subito da Rugani, che è stato costretto a lasciare il campo a Federico Gatti. Al momento del suo ingresso in campo tutto lo Stadium si è alzato ad applaudirlo e incoraggiarlo dopo gli sfortunati episodi avvenuti contro il Sassuolo.