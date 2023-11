La parola d’ordine è sold out. Tutto esauritoper la gara di domani (ore 18) con il Cagliari, idem per il big match del 26 novembre contro l’Inter (ore 20.45). Con la nuova stagione è tornato anche l’entusiasmo dei tifosi bianconeri, che hanno ricominciato a riempire la casa della Signora. Nel frattempo è stata aperta la vendita libera per Juventus-Napoli (8 dicembre) e sono rimasti pochissimi biglietti. Risposta positiva anche per Juventus-Roma (30 dicembre) e per la gara con la Salernitana del 4 gennaio. Ne scrive Gazzetta.