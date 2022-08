In una serata dove tutto sembra andare per il meglio, arriva l'ennesimo infortunio in casa. Al 59' circa, infatti, un fin qui ottimo Adrienè costretto a lasciare il campo per fare posto a Zakaria.Accasciatosi a terra, Rabiot ha chiesto l'assistenza dello staff medico che ha cominciato a spruzzare il ghiaccio spray nella zona della cosica sinistra, sopra il ginocchio. Immagini che fanno pensare ad un problema muscolare per il centrocampista.A fine partita sono diventati più chiari i motivi del cambio. Niente di preoccupante per Rabiot che ha abbandonato per crampi.