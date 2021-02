13









Altro giro, altro test. L'ennesimo, in questa vita bianconera, per Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese torna in campo e riproverà a prendersi un posto in questa squadra, data anche la fiducia che Andrea Pirlo nutre nei suoi confronti. Parallelamente, però, resta la questione 'fragilità', spesso di natura muscolare: nonostante i primi tentativi da titolare, Ramsey ha disatteso anche le nuove aspettative sul suo conto, quelle accentuate dall'idea di calcio di Pirlo. Per lui, il gallese era centrale: ma ben prima che i soliti problemi fisici lo fermassero sul più bello.



EMERGENZA - Oggi Ramsey torna dunque titolare dopo aver messo un po' di minuti nelle gambe nella sfortunata trasferta di Oporto. Viste le assenze contemporanee di Arthur e Rabiot, McKennie può tornare al centro, o magari toccherà proprio al gallese il ruolo di vertice basso, di prima impostazione. In ogni caso, Aaron ripartirà alla conquista della Juventus: come racconta Tuttosport, sarà però indispensabile che riesca a stare bene fisicamente, che abbia continuità.