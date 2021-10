Sergej Milinkovic Savic è legato al club biancoceleste da un contratto fino al 2024. Questo il punto sul centrocampista serbo da parte di Calciomercato.com: "A ogni sessione di mercato da quattro anni a questa parte il nome di Milinkovic è tra i più chiacchierati da radio mercato.Sergej é una dolce ossessione anche per Marotta ma destinata a rimanere tale perché l’Inter non ha, in questo momento, la forza economica per andare a trattare con la Lazio. Che per il suo gioiello parte da unaUn messaggio recapitato anche al Liverpool la scorsa estate. Lotito vuole tenersi stretto Milinkovic e pianifica un futuro ancora insieme, la musica è sempre la stessa degli ultimi anni. Solo una offerta clamorosa potrebbe stravolgere un matrimonio che sta facendo felici tutti.".