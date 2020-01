Emre Can ist zum Medizincheck in Dortmund eingetroffen. #BVB pic.twitter.com/oTo93walJQ — Sebastian Weßling (@fluestertweets) January 31, 2020

Sono in corso le visite mediche di Emre Can con il Borussia Dortmund. Dopo un anno e mezzo si chiude l'esperienza del centrocampista tedesco che saluta la Vecchia Signora ( QUI tutti i dettagli dell'affare ).. Emre Can riparte dalla Germania e dal Borussia Dortmund. Per la Juve un'occasione persa