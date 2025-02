Juve-Empoli, Weah in conferenza: 'Dopo il Benfica non era facile. Io terzino? Posso stare anche in porta...'

AFP or licensors

Le parole diin conferenza stampa dopo- "Per noi questa vittoria è importante. Difficile prendere il goal dopo 4 minuti, ma abbiamo reagito bene. Dobbiamo continuare così".- "Siamo soddisfatti. Per noi era difficile dopo il Benfica, ma dobbiamo continuare così. Ora pensiamo al Como".- "Quando i tifosi fischiano è difficile, perchè abbiamo bisogno di tutti per vincere. Sono felice e dobbiamo continuare così".- "Mi sento bene da terzino, se posso aiutare la squadra voglio farlo. Posso fare anche il portiere se il mister me lo chiede. Voglio continuare a giocare bene per la squadra".

- "Per me ci manca poco. Dobbiamo continuare a lavorare insieme, perchè oggi siamo molto giovani. Il calcio è così, oggi puoi non vincere ma domani sì. Per me manca poco".