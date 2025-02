Juve-Empoli, Weah a DAZN: 'Dobbiamo fare di più. Terzino? Ecco perché mi piace'

Getty Images

Juventus, le parole di Weah dopo la vittoria con l'Empoli

ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del"Abbiamo fatto un grande lavoro, non era facile questa partita. Devi giocare con la forza mentale e lo abbiamo fatto. Sono felice, dobbiamo continuare concentrati per la prossima partita"."Stare insieme è importante, giocare insieme, lavorare insieme. Dobbiamo continuare a farlo insieme in campo per la prossima partita. Dobbiamo fare anche di più, ma questa partita oggi è già positiva per noi"."Si mi piace, posso giocare più aggressivo".