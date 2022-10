Otto minuti di ritmo, gioco, intensità, voglia di sbranare il match. Poi? Il gol a premiare:, l'autore, e la squadra. Bene così, per, che poi vede i suoi pian piano sgonfiarsi. Avere diverse occasioni - e che occasioni - ma adagiarsi ai momenti della partita, quelli in cui la Juve può scrivere nuove chance, quelli in cui deve necessariamente fermarsi a leggere le mosse dell'avversario. E così matura, in fretta, l'1-0 che tutto sommato ce lo fa dire: buona prova per la squadra bianconera. Nulla di eclatante, ma giusta nella misura in cui si contavano anche le aspettative del match.Post scriptum: un paio di situazioni difensive da gestire sicuramente in altro modo, ma la difesa a tre, se ripulita dagli errori individuali, ha dimostrato di saper tenere.