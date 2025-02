Juve-Empoli, Thiago Motta in conferenza: 'All'inizio eravamo nervosi. Kolo Muani? Mi aspetto ancora di più'

AFP or licensors

Juve-Empoli, Thiago Motta in conferenza stampa

Le parole diin conferenza stampa al termine di Juventus-Empoli, vinta dai bianconeri per 4-1. Il tecnico ha spiegato come mai la squadra ha iniziato male la partita e si è soffermato sui singoli."C’era un po’ di nervosismo i primi 10/15 minuti, quindi sottolineo il coraggio dei ragazzi, di rimanere uniti. Delle volte non siamo stati capaci di farlo, oggi siamo stati più bravi di farlo. Complimenti di cuore ai miei ragazzi che han fatto una partita di coraggio e di carattere".

- "Ha fatto bene perché ha fatto gol, se no no. Mi piace vederlo così Dusan, in questo modo. Dimostrare quanto è forte. Mi piace vederlo così perché può aiutare i compagni, sull’attacco della profondità. Faccio i complimenti alla squadra non solo individualmente. Randal ha fatto una grande partita, Locatelli ha fatto una partita strepitosa, Nico. Questi ragazzi si impegnano al massimo tutti i giorni, per questo sono contento per loro"."Mi aspetto ancora di più perché è un grande giocatore. Sta aiutando e continuerà ad aiutare come tutti gli altri"."Mettono sempre il cuore. Delle volte non abbiamo vinto e non siamo contenti, ma questi ragazzi mettono sempre il cuore, in allenamento e in partita. Io lo vedo, sono onesto e lo vedo. Danno sempre tutto. Delle volte non siamo stati capaci di vincere, abbiamo fatto i complimenti all’avversario ma questi ragazzi il cuore lo mettono sempre"."Molto bene. Ha capito subito dove è venuto, esigenza massima, ha dimostrato coraggio come i suoi compagni"."Brutta prestazione? Non sono d’accordo. Weston ha fatto una grande partita, gioca bene dappertutto. Anche quando lo vediamo meno fa pressione, gioca spalle alla porta, non si ferma mai. Trattandosi di un grande giocatore, ha fatto cose strepitose in altre partite ma rispetto la tua opinione e non sono d’accordo. È un grande lavoratore, positivo, disponibile"."Rimarrà con noi. Siamo in attacco tanti giocatori ma abbiamo bisogno anche di lui. I suoi allenamenti sono molto utili per tutta la squadra. Potrà avere minutaggio, se non parteciperà con la prima squadra, anche con la Next Gen. Se no, rimarrà con noi sicuro".FUORIGIOCO NEL PRIMO GOAL - "Me l’hanno detto, io non ho visto le immagini. Ero concentrato su altre cose, l’arbitro è un grande arbitro, di personalità. In una situazione così non è sua responsabilità, magari del VAR, ma noi dovevamo essere concentrati sul campo"."Nervosismo, siamo umani. Esiste la giusta responsabilità, esigenza di giocare in una squadra come la Juventus in cui si vuole sempre vincere. Questo è un bene, hanno veramente voglia di combattere e lottare. Mettono sempre il cuore"."Paura? Paura no, non voglio che vada male però può succedere e sono pronto ad affrontarlo. Ci impegniamo tutti i giorni per vincere, per questo faccio ancora di più i complimenti ai ragazzi. Mettono il cuore in tutto ciò che fanno e sono veramente orgoglioso di allenarmi perché oggi è stata un’altra dimostrazione di coraggio. Ora concentrati sul Como, sarà una partita complicata e saremo pronti ad affrontare una squadra difficile".