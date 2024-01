Juve, sold out contro l'Empoli: i numeri stagionali

Con il ritmo di 18 risultati utili consecutivi, la Juventus che corre ha portato la fiducia della tifoseria allo zenit e non potrebbe essere altrimenti del resto con le ultime sette vittorie di fila che hanno trasformato il corto muso in una macchina da gol: addirittura 18 nelle ultime cinque partite disputate. Ma la gens bianconera grazie al proprio fiuto, sin da inizio campionato aveva avvertito che era cambiata l’aria e c’erano le premesse per vivere un’annata ricca di soddisfazione, scrive Tuttosport.Nel girone d’andata lo Stadium ha registrato sette sold out e a gennaio le 3 partite disputate hanno fatto registrare il tutto esaurito e così sarà lo stesso anche sabato, quando la partita inizierà nello scomodo orario (per i commercianti) delle 18. C’è di più. Per cercare di soddisfare un numero maggior di tifosi verrà messo a disposizione anche il secondo livello del settore ospiti ma solo per una fetta di supporter specifica.