Nel pre partita di Juve Empoli, durante il riscaldamento nei minuti precedenti al rientro negli spogliatoi prima dell'ingresso in campo, l'attaccante della Juventus Paulo Dybala ha tentato il cosiddetto scorpione, ma essendo ancora "freddo" ha poi guardato Danilo e ha detto chiaramente “no”, dopo un sorriso. Un siparietto divertente tra due giocatori imprescindibili per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che punta molto su di loro per questa stagione. In particolar modo Dybala, che dopo l'addio di Ronaldo dovrà prendersi in mano l'attacco bianconero.