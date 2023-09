Non arriva la terza vittoria consecutiva della Juventus Primavera. I bianconeri di Montero si infrangono contro il muro Empoli: 3 a 2 per i toscani il risultato finale.VINARCIK 4.5 – Accumula errori su errori, partita da dimenticare. La crescita passa anche da quaMARTINEZ 5.5 – Ruvido, a volte troppo, non sempre con il giusto tempismoDOMANICO 5.5 – La sua non è una prova completamente negativa, ma come tutto il reparto soffre la maggiore fisicità delle punte avversarieGIL PUCHE 5.5 – Più di una volta si fa trovare in ritardoTURCO 6 – Risparmio energetico, una parola che non conosce. Generoso avanti e indietro, bene quando attacca, più in sofferenza quando deve proteggere (Dal 57’ SAVIO 6 – Una spina nel fianco empolese)RIPANI 6 – Quantità e qualità finché ne ha: da una sua intuizione arriva il primo rigore (Dal 45’ FLOREA 6 – Ordinato, dà geometrie)OWUSU 5 – Meno efficace del solito nel disturbare la manovra avversaria. Tanti errori e l’spulsione finalePAGNUCCO 6 – Soffre le avanzate avversarie ma non fa mancare il suo apportoSCIENZA 5 – Resta impigliato tra le maglie empolesi senza mai riuscire a districarsi (Dal 45’ VACCA 6 – E’ la frizione di questa Juve, entra e la squadra cambia marcia)ANGHELE’ 6 – Glaciale dal dischetto, ma a volte si intestardisce nel cercare la soluzione personaleSRDOC 5.5 – Troppo isolato, il suo è un primo tempo di solitudine e poco altro. In quell’altro un gol sbagliato (Dal 60’ PUGNO 5 – Non riesce a lasciare il segno e a rendersi pericoloso)All. MONTERO 5.5 – La Juve del primo tempo è sopraffatta, quella della ripresa mostra cuore e voglia di riprendere la partita. Nel mezzo pesa tanto la differenza di fisicità ed esperienza