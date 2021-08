Oggi ha preso il via alle 14 la vendita libera dei biglietti per Juve-Empoli, che completa gli eventuali posti rimanenti dopo le prime fasi. Sono tantissimi i tifosi in fila (online) per l’acquisto del biglietto per la prima gara casalinga del 2021/22. Tanto che, segnala C&F, accedendo al sito della Juventus per comprare un biglietto viene dato un tempo di attesa superiore a un’ora. I biglietti oscillano dai 350 euro per la Tribuna Agnelli a un minimo di 30 euro per il settore Sud 2 e Nord 2.