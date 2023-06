Dialoghi aperti tra Juve ed Empoli, per Fabiano Parisi, su cui è forte il pressing bianconero ma anche come detto nei giorni scorsi per Filippo Ranocchia, che piace al club toscano. Secondo La Nazione però, l'Empoli sarebbe interessato anche a Matias Soulé, un altro giovane che potrebbe entrare nei discorsi tra le due società.