Settimana scorsa è stata importante per la Juve sul fronte delle cessioni, questa può esserlo anche per il mercato in entrata. Giorni di incontri pertra Milano e Torino. In particolare, è atteso un incontro con l'Empoli tra oggi e domani; sul tavolo diversi nomi che piacciono da una parte e dall'altra.erzino nella lista di molti club di Serie A. La Juve negli ultimi giorni ha fatto sondaggi concreti con il giocatore, che ha dato apertura al trasferimento. L'Empoli è consapevole che il terzino sarà uno dei scarificati sul mercato. Una situazione intrecciata con Luca Pellegrini visto che alla Continassa vorrebbero prima aspettare di cedere alla Lazio l'ex Eintracht per poi affondare il colpo. Per Parisi, come spiega Tuttosport, la Juve ragiona su un prestito con obbligo di riscatto.Nell'incontro tra i due club non si parlerà solo del classe 2000, impegnato con l'Italia under 21. Chi può fare il percorso inverso èche non è stato riscattato dal Monza e per questo è pronto ad un nuovo prestito, seguendo magari la stessa strada di Koni De Winter, con l'Empoli nell'ultima stagione.classe 2003, centrocampista con 21 presenze in Serie A. Tanti discorsi aperti che possono entrare nel vivo.