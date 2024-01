Le parole di Davidein conferenza stampa:"Il livello si alza perché incontriamo una squadra alla quale è difficile trovare punti deboli visto il cammino che sta facendo. Io credo che la settimana di lavoro che abbiamo concluso è stata una settimana in cui i ragazzi si sono preparati. In questo momento è importante definire la nostra identità da portare in giro perché questo fa la differenza. Per compiere delle imprese importanti bisogna avere consapevolezza e conoscenza di sé stessi. In settimana si sono aggregati Pezzella e Baldanzi".