Le dichiarazioni di Luca Marelli a Dazn riguardo all'intervento di Milik rivelano un'analisi dettagliata sull'episodio. Marelli ha descritto l'intervento come "al limite", evidenziando che l'impatto non ha coinvolto il pallone ma si è verificato sopra la caviglia del giocatore avversario. La presenza di velocità nell'azione rende la valutazione complessa. Marelli ha poi sottolineato che siamo "al limite" con il rischio di considerare l'intervento come un fallo grave di gioco. Questa valutazione offre un'interpretazione approfondita degli eventi sul campo e alimenta il dibattito sull'arbitraggio nel calcio.