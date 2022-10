Dopo la vittoria nel derby contro il Torino, latorna in campo questa sera all'Allianz Stadium nella gara valida per l'11^ giornata di campionato. Di fronte l'di Paolo Zanetti, attualmente al 10° posto in classifica e reduce dal successo della scorsa settimana contro il Monza. Un match che i bianconeri non devono sbagliare, per portare a casa tre punti preziosissimi e aprire nel migliore dei modi la serie di sette impegni - compresi gli ultimi due del girone di Champions League - prima della pausa per il Mondiale. Fischio d'inizio alle 20.45.: Szczesny; Rugani, Bonucci, Danilo; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Kostic; Vlahovic, Kean: Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Satriano, Destro