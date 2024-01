Juve-Empoli, le formazioni ufficiali



Juventus (3-5-2)

Szczesny;

Gatti,

Bremer,

Alex Sandro;

Cambiaso,

McKennie,

Locatelli,

Miretti,

Kostic;

Vlahovic,

Milik

Empoli (3-5-2)

Caprile;

Ismajli,

Walukiewicz,

Luperto;

Cacace,

Zurkowski,

Grassi,

Maleh,

Gyasi;

Cambiaghi,

Cerri.

Juve-Empoli, la cronaca LIVE del match

Juve-Empoli, stato di forma e i numeri



LO STATO DI FORMA

La Juventus ha segnato 18 gol nelle prime cinque partite del 2024; dal 1929/30, soltanto una volta i bianconeri hanno realizzato più reti nelle prime cinque gare di un anno solare in tutte le competizioni: 22 nel 1932 (sotto la guida di Carlo Carcano); si tratta di un record di marcature nell’anno solare condiviso con il Real Madrid (ma con una partita in più) nei cinque maggiori campionati europei, considerando tutte le competizioni.

La Juventus ha vinto tutte le prime cinque gare del 2024 in tutte le competizioni; l’ultima volta in cui i bianconeri hanno conquistato il successo in tutti i match giocati nel mese di gennaio in tutte le competizioni risale al 2018 (5/5), sempre con Massimiliano Allegri in panchina: in quell’anno solare, la prima sconfitta arrivò alla 17ª sfida, contro il Real Madrid (0-3 all’Allianz), nell’andata dei quarti di finale di Champions League.

La Juventus è imbattuta da 16 partite (13V, 3N) di campionato e potrebbe registrare una serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte in Serie A per la prima volta dal ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

Nessuna squadra ha collezionato più ‘clean sheet’ rispetto alla Juventus nei cinque maggiori campionati europei in corso: 12, al pari dell’Inter (una gara in meno).

L’Empoli ha raccolto appena 16 punti in questa Serie A e non ha mai fatto peggio dopo le prime 21 gare giocate in un singolo massimo campionato: 16 punti anche nel 2003/04 e nel 2007/08, con i toscani che tuttavia evitarono la sconfitta in entrambe le occasioni nel 22° incontro stagionale; la squadra toscana non ha vinto alcuno degli ultimi 14 match giocati contro una squadra che occupava la prima posizione in classifica a inizio turno di campionato in Serie A: 13 sconfitte (comprese le 11 più recenti in ordine di tempo), delle quali sette contro la Juventus (7 ko su 7).

L’Empoli è reduce dal successo in campionato contro il Monza, con annesso clean sheet, e non colleziona due vittorie di fila senza subire gol in Serie A da gennaio 2023.

ALTRI NUMERI

Questa è soltanto la 10ª occasione in cui la Juventus supera quota 50 punti nelle prime 21 gare in una stagione di Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre (52 nel torneo in corso); in tutti i nove casi precedenti (la più recente nel 2019/20), i bianconeri hanno sempre concluso in torneo in prima posizione (penalizzazioni escluse).

Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto alla Juventus in questo campionato: nove, al pari della Fiorentina; tuttavia, soltanto una delle ultime cinque reti dei bianconeri con questo fondamentale è arrivato all’Allianz Stadium (Federico Gatti vs Napoli, a dicembre).

Con la rete di Bremer contro il Lecce, la Juventus è arrivata a quota sette gol segnati in questa Serie A con i propri difensori centrali: più di qualsiasi altra avversaria nei cinque grandi campionati europei in corso (davanti ai sei del Bayer Leverkusen).

La Juventus è, assieme all’Inter (una gara in meno), una delle due squadre a contare più gol arrivati a seguito di cross nella Serie A 2023/24: 11 per entrambe.

Nessuna squadra ha subito più gol dell’Empoli da fuori area nel torneo in corso (sei, come Frosinone, Milan e Udinese); in percentuale, però, è la Juventus la compagine che ne ha incassati di più dalla distanza in questa Serie A: il 42%, ovvero cinque sui 12 in totale.

L’Empoli è, col Monza, soltanto una delle due squadre ad avere mandato in gol giocatori di meno nazionalità differenti in questo campionato: quattro.

L’Empoli è la squadra che ha subito più gol su contropiede diretto in questo torneo: quattro; di contro, la Juventus è una delle sei formazioni a non averne ancora incassati da questa situazione di gioco nella Serie A 2023/24.

Allungare ulteriormente sull, sebbene ci sia il doppio asterisco in classifica. Ma soprattutto, pensare a sé stessi e dare continuità alle vittorie e all’ottimo stato di forma.Latorna in campo questo pomeriggio contro l’Empoli, avversaria che in queste ultime stagioni si è rivelata squadra ostica. L’obiettivo, però, è quello di accumulare altri tre punti in classifica e mettere pressione alla sponda nerazzurra di Milano.Da