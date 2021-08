Seconda giornata, un solo obiettivo: vincere. La Juve riparte dopo il pareggio all'esordio contro l'Udinese, con i bianconeri rimontati e le due papere di Szczesny, e affronta l'Empoli (calcio d'inizio alle ore 20.45) nella prima giornata all'Allianz Stadium nella seconda giornata di campionato nella Serie A italiana. Non ci sarà ovviamente Cristiano Ronaldo, salutato perché ceduto al Manchester United,ci sarà Dybala a guidare la squadra di Max Allegri che ha come obiettivo unico i tre punti.



IL TABELLINO



Juve-Empoli: 0-1

Marcatori: 21′ Mancuso



Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado (82′ De Sciglio), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur (66′ Locatelli), Danilo, Rabiot (55′ Bernardeschi); Chiesa (66′ Kulusevski), Dybala, McKennie (46′ Morata). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Chiellini, Pellegrini, Rugani, Fagioli, Ranocchia



Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli (79′ Zurkowski); Bajrami (70′ Stulac); Mancuso (73′ Pinamonti), Cutrone (79′ Henderson). All. Andreazzoli. A disp. Brignoli, Furlan, Romagnoli, La Mantia, Fiamozzi, Tonelli, Vitti, Parisi



Arbitro: Ghersini di Genova



Ammoniti: 32′ Stojanovic, 44′ Cutrone, 56′ Ismajli, 81′ Bernardeschi, 89′ Danilo



