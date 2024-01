Vigilia di Juventus-Empoli; domani alle 18 i bianconeri torneranno in campo all'Allianz Stadium. Saranno ancora assenti Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Allegri ovvierà alle assenze puntando, in attacco, ancora su Yildiz. Ci sarà ancora il gioiello turco, alla settima gara da titolare nelle ultime otto, accanto a Vlahovic, con Milik pronto a fare staffetta con uno dei due a gara in corso. Decisione presa da parte del tecnico livornese, come riferisce il Corriere dello Sport.