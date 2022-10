La vittoria nel derby come trampolino di lancio per la risalita in campionato. Questa è la speranza in casa Juventus, che mira a ripetere la rimonta della stagione 2015/2016, e l’imminente match con l’Empoli rappresenta già in questo senso un test importante. I bianconeri devono recuperare terreno in classifica, senza farsi distrarre dalla sfida di martedì 25 ottobre in casa del Benfica, che costituisce ormai l’ultimissima chance per una difficile qualificazione agli ottavi. Attualmente, i toscani veleggiano in relativa tranquillità a metà classifica, a +6 sulla zona retrocessione.Sarà una serata dall’esito scontato? I traders prevedono una serata senza patemi per la squadra di Allegri.1 fisso… - Secondo Betclic, i tifosi juventini passeranno molto probabilmente un sereno weekend, perché l’anticipo del venerdì è fortemente orientato verso il segno 1, quotato a 1.42 (1.40 su Snai ed Eurobet). La X è valutata a 4.85 (4.65 su Eurobet), mentre un successo esterno dei ragazzi di Paolo Zanetti è indicato a 7.65.… Ma l’ultimo precedente interno è funesto - A dispetto delle scarse possibilità nell’incontro di questa sera, poco più di un anno fa l’Empoli seppe espugnare il campo della Juventus. Era il 28 agosto 2021 e il match terminò 0-1, risultato che Betclic oggi ritiene molto improbabile, con una quotazione di 21 (20 su Sisal). Il punteggio più quotato è invece il 2-0, a 7 (6.50 su Sisal).Vlahović e Milik pronti a colpire - La rete decisiva nella stracittadina ha ridato fiducia ed entusiasmo a Dušan Vlahović, che punta a ripetersi immediatamente. Secondo Betclic, le sue possibilità di andare in gol sono quotate a 2 (stessa quota su Sisal e Snai). Poco distante, il compagno di reparto Arkadiusz Milik, a 2.50 (a 2.25 su Sisal). Dopo aver colpito il Torino due settimane fa, Mattia Destro cerca un’altra marcatura nel capoluogo piemontese: una sua rete alla Juve è quotata da Betclic a 4.50.