Una partita da vincere, senza se e senza ma. Alle 20.45 di oggi latorna in campo all'Allianz Stadium per il match contro l', primo step di un mese intensissimo prima della pausa per il Mondiale con cinque gare di campionato - compresi i due scontri diretti con Inter e Lazio - e le ultime due sfide del girone di Champions League. L'obiettivo, chiaramente, è quello di centrare la vittoria, fondamentale per non vanificare il successo della scorsa settimana nel derby e soprattutto per non perdere ulteriore terreno sulle rivali per i primi posti, considerando che il Napoli capolista è già a +10.- La partita di oggi sarà visibile come di consueto su DAZN. Diretta testuale anche qui su ilBianconero.com, con ampio pre e post partita video sul nostro canale YouTube con i commenti del nostro inviato all'Allianz Stadium.- Paoloritrova Razvan Marin, mentre Massimilianodeve ancora fare a meno di Angel Di Maria e Mattia De Sciglio, oltre che di Paul Pogba e Federico Chiesa per cui però nei giorni scorsi sono arrivate notizie confortanti che fanno presagire un rientro imminente.