Massimilianoparla in conferenza stampa alla vigilia di"La vittoria nel derby è stata una bella vittoria, credo meritata. Contro una buona squadra, comunque giocare col Toro non è mai semplice, però perché diventi una vittoria importante bisogna dare seguito""Oggi facciamo allenamento, dovrò valutare alcune situazioni, c'è chi ha giocato tanto. Dopo allenamento avrò idee più chiare, la squadra sta meglio mentalmente, la vittoria ci ha dato più serenità e morale, il nostro umore dipende sempre dai risultati. Più vinciamo, più stiamo bene dopo la partita. Domani non sarà semplice""Indipendentemente dal gol fatto l'altro giorno, ha giocato una bella partita tecnicamente. Di Kean sono molto contento, sta crescendo, sta meglio fisicamente ma soprattutto si rende disponibile per la squadra. Per ottenere i risultati ci vuole disponibilità, su questo sembra ci siano segnali importanti. Ma la vittoria col Toro diventa importante se diamo seguito con l'Empoli. Non sarà facile, l'anno scorso ci hanno battuto"."Ipotesi con Chiesa? Vediamo le cose reali, la realtà di oggi è che Chiesa e Pogba non ce l'abbiamo. Chiesa ha fatto due allenamenti con la squadra, Pogba si è allenato parzialmente ma molto parzialmente con la squadra. Evitate di scrivere tutte queste robe qui, avete una fantasia mondiale, scrivete che dopo 2 giorni sono a disposizione. La fantasia è al potere ed è molto bello, domani non ci sono"."L'assetto? Devo valutare. McKennie viene da 11 partite, una dietro l'altra. Tanto corre e va bene. Cuadrado viene da più partite e devo valutare se continuare con Paredes o McKennie, Rabiot, Locatelli. O togliere uno dei tre, spostarli... Abbiamo domani, poi martedì. Ma domani è difficile, l'Empoli è una squadra veloce, tecnica, t'impegna fisicamente. Per battere l'Empoli bisogna mettersi al loro pari. E' una prerogativa da non sbagliare più. Alla lunga vengono fuori i valori. Se pensiamo di battere l'Empoli con semplicità, ci ribatte nel muso"."Ho fatto una battuta, la fantasia al potere. Anch'io vorrei avere tutti a disposizione, anche per avere dei cambi. Con quelli che abbiamo sicuramente faremo una grande partita e ci prepareremo col Benfica. Chiesa ha fatto passi in avanti, sabato verrà organizzata l'amichevole per Federico per vedere come si muove per tutto il campo, Paul ha fatto parzialmente un po' di robe con la squadra, ma dal 23 luglio non fa un allenamento serio. Affrettare e pregiudicare tutto il lavoro è follia pura"."Milik? Non è gestione, le partite si giocano in 15, non più in 13. Ci sono anche dei dati post Covid che per intensità di corsa rispetto a quelli durante il covid, chi viene in panchina diventa determinante"Scelta di mettersi in cerchio? Roba di gruppo, io do solo indicazioni tecnico-tattiche"."Post covid? Devo tenere fuori tutti i dati, post Covid e quest'anno da quanto mi risulta, poi saranno valutazioni da fare, sono aumentate le corse ad alta intensità. Il calcio è cambiato, è diventato più uomo a uomo e si alza l'intensità della gara. Durante il Covid è stato un calcio diverso, anomalo, ma gli stadi erano vuoti, le pressioni non c'erano, ora si sta tornando verso la normalità. Sono stati segnati 60 gol in meno. Cosa vuol dire? Dipende da come si vede: il calcio italiano ha meno qualità? O c'è più attenzione alla fase difensiva, gli stadi pieni danno un'attenzione diversa... Sono dati che comunque, rispetto a prima, dicono qualcosa di diverso. Normale che si torni verso la normalità"."Il filotto? Per la prima volta non ho fatto previsioni, bisogna andare avanti partita dopo partita. Mi si è accesa la lampadina: ci sono squadre che in fondo alla classifica hanno fatto pochi punti. Chi fa pochi punti, c'è chi ne fa di più. Al momento la settimana cruciale è stata da Salerno a Monza"."Leonardo è il capitano della squadra, giocatore di personalità. Come tutti gli altri devo cercarlo di gestire, le forze e le energie. Ma è importante quando gioca e quando non gioca. Un percorso generale di tutti, a 20 si hanno delle forze, a 35 delle altre. Vale per tutti quelli che raggiungono una certa età. Ho la fortuna di avere 6 difensori dietro e posso farli girare in certi ruoli, che al momento ci mancano. Di Leo sono contento. E' un uomo responsabile: gioca o non gioca, è un valore aggiunto"."Abbiamo preso 7 gol, giusto? Siamo in linea sulla fase difensiva, ci mancano dei punti. Ripeto: in quella settimana Salernitana-Monza ci mancano punti. Monza che ritroveremo in Coppa Italia. Ma sono cose passate, bisogna guardare in avanti. Che stanno viaggiando. Nella bassa classifica ne hanno fatte poche"."Sta meglio, ha giocato tante partite da inizio stagione. Non avendo una preparazione, perché si è aggregato dopo la nazionale, ha giocato partite di livello. Sta crescendo Fagioli, Soulé stesso. Quando c'è la possibilità, li faccio giocare. Non sono più giovani, ma sono giocatori da prima squadra".