La Juve fatica e crolla. Alla prima partita in casa perde contro l'Empoli all'Allianz Stadium: 0-1, gol di Mancuso. Un disastro. Sì, perché questi 90' hanno mostrato tutte le lacune e i problemi cronici della Juventus. Un centrocampo non all'altezza, singoli che si perdono alla minima difficoltà e poca personalità. La prima partita senza Ronaldo finisce male, soprattutto perché è rimasta una Juve vuota. E la Gazzetta commenta: "​Tornano i tifosi e fischiano: squadra un po' persa, con tanta strada davanti da fare. Brutto segno: non c'è arrembaggio finale. Solo stanchezza?".