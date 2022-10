Svestito in un istante, il corto muso. E sono persino apparsi tratti di bel gioco: eccola, una buona Juve. E' apparsa all'Allianz Stadium contro: 4-0 netto, gol die due volte. In un poker in cui nessuno ha nascosto la mano, anzi: sono tutti andati oltre l'ostacolo. Con il cuore ritrovato, con l'ambizione di riscrivere una nuova storia. E quindi una nuova stagione.Seconda vittoria di fila dopo il derby con il Torino, ma di pasta stavolta differente: contro un avversario certamente alla portata, la Juve ha saputo persino liberare l'animo divertente, giocando spesso sulle ali e sulla corsa di due esterni ritrovati (anche perché riposati): Cuadrado e Kostic hanno inventato, Kean e Rabiot hanno chiuso a chiave i brutti pensieri. Tutti in cerchio, di nuovo: la Juventus ha risposto al momento negativo con due squilli. Ora la Champions fa meno paura, è meno impossibile.