Massimiliano Allegri, durante una conferenza stampa pre-partita in vista di Juventus-Empoli, offre un'anticipazione della prossima sfida della squadra bianconera. Il tecnico condivide la sua prospettiva sulla preparazione della squadra, analizzando gli aspetti chiave della partita imminente. Affronta temi come la tattica, la condizione fisica dei giocatori e la mentalità della squadra in vista dell'incontro con l'Empoli. Allegri, noto per la sua approfondita analisi tattica, condivide anche riflessioni sulle prestazioni recenti e sulle strategie che intende adottare per raggiungere il successo nella partita imminente.