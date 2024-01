LE PROBABILI SCELTE DI ALLEGRI

Oggi alle 18 laospiterà l'di Davide Nicola allo Stadium, in una gara in cui sarà imperativo vincere per continuare ad inseguire il sogno scudetto. Bisognerà capire come e con quali uomini Massimiliano Allegri deciderà di scendere in campo, soprattutto in virtù delle assenze di alcuni calciatori di spessore, come Federico, ancora alle prese con l'infortunio.Al suo posto non dovrebbero esserci dubbi sulla presenza di Kenan, così come non ce ne saranno per quanto riguarda Fabio, pronto a prendere il posto di. Ma una grande sorpresa potrebbe avvenire in difesa, conche si candida per una maglia da titolare. Nellaseguente ladei bianconeri.