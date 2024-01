Juve-Empoli, la designazione completa

JUVENTUS – EMPOLI Sabato 27/01 h.18.00

Il fischio iniziale dell'importante incontro traed, che si svolgerà stasera all'Allianz Stadium, sarà responsabilità del signor. La sua designazione ufficiale è stata confermata, e i tifosi attenderanno con trepidazione l'inizio della partita sotto la sua direzione. Il ruolo dell'arbitro è cruciale nel garantire che il match si svolga in modo equo e secondo le regole stabilite.La Juventus e l'Empoli, entrambe determinate a ottenere risultati positivi, affronteranno questa sfida con grande intensità. Gli appassionati di calcio saranno sicuramente attenti a ogni mossa e decisione dell'arbitro Marinelli durante l'emozionante confronto serale all'Allianz Stadium.Arbitro: MarinelliAssistenti: Rossi L. - Rossi C.Quarto ufficiale: PronteraVAR: DoveriAVAR: Valeri20' - Ammonizione ai danni di Walukiewicz per un intervento scomposto su Miretti.16' - Cori contro la Lega Calcio da parte dei tifosi bianconeri subito dopo l'espulsione di Milik.15' - Brutta entrata di Milik ai danni di Cerri, con la gamba rigida sopra la caviglia dell'avversario. In un primo momento Marinelli aveva dato il cartellino giallo all'attaccante polacco, ma sul successivo richiamo del VAR la decisione finale si è tramutata in rosso diretto. Juve in 10.1’- Via al match